Партизанск, Приморский край, , 06:24 — REGNUM В Приморье следователи СК РФ и прокуратуры проводят проверку по факту пожара на крыше городской больницы в Партизанске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), устанавливаются причины возгорания и лица, ответственные за пожарную безопасность в больнице. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе СУ СКС РФ по Приморью.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая утром загорелась кровля над приёмным покоем городской больницы в Партизанске. Площадь возгорания — 300 кв. метров. Пострадавших нет — спасатели оперативно эвакуировали пациентов и медперсонал. Коронавирусных заражённых в этой больнице не было.