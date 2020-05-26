Курган, , 06:14 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет бывший директор школы, которая обвиняется в мошенничестве с трудовым стажем ради досрочной пенсии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья.

Следствием установлено, что экс-директор школы в период с июля 2014 года до октября 2016 года с целью досрочного выхода на пенсию внесла ложные сведения в тарификационные списки работников. А именно, приписала себе ведение уроков технологии у девочек 7−8 классов. Фактически, по версии следствия, уроки труда директором не проводились.

Однако приписанные уроки стали основанием для досрочного выхода экс-директора школы на пенсию по выслуге лет. Общая сумма денежных средств Пенсионного фонда РФ, неправомерно полученных обвиняемой с сентября 2017 года по июль 2019 года, составила более 300 тыс. рублей.

Отмечается, что экс-директор школы раскаялась в содеянном ещё в ходе следствия, и выплатила Пенсионному фонду ущерб в полном объёме.

Гражданка обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничестве с использованием служебного положения»).