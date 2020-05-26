Кировск, Ленинградская область, , 06:56 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области были обезврежены два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, обнаруженные на территории садового участка. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

При работах на садовом участке в СНТ «Карат» были найдены 76-мм артиллерийский снаряд и 82-мм миномётная мина. Боеприпасы были в состоянии сильной коррозии.

После проведения инженерной разведки прилегающей местности, сапёры вывезли опасные находки на специальном автотранспорте на полигон для последующего уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, три боеприпаса времён Великой Отечественной войны были уничтожены 18 мая в подмосковном городском округе Солнечногорске. Неразорвавшиеся снаряды были найдены местными жителями в 800 метрах от деревни Терехово.

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