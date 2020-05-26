Магадан, Магаданская область, , 05:16 — REGNUM В Магадане пойдёт под суд 67-летняя местная жительница за причинение средней тяжести вреда здоровью родственникам с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры Колымы.

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В марте 2020 года пенсионерка на почве личных неприязненных отношений причинила телесные повреждения в виде перелома локтевой кости шваброй супруге сына.

До этого на женщину уже завели уголовное дело за удар вилкой в плечо и грудь своему 67-летнему мужу.

«За совершение преступлений УК РФ определено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл направлено в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении 51-летнего жителя республики, который жестоко убил двоих человек табуретом в 2013 году и в 2019-ом.