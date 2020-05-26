Веллингтон, , 04:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Новой Зеландии, сообщает новозеландская служба GeoNet.

Эпицентр подземных толчков располагался в 30 километрах к северо-западу от города Левин, который находится в 70 километрах от новозеландской столицы Веллингтона. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Отмечается, что жители населенных пунктов ощутили сильные подземные толчки. Тем не менее, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Гуама. Информации о пострадавших не поступало.

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