Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Гуама, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 89 километрах к юго-юго-западу от деревни Меризо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20,78 километров. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая сразу два землетрясения произошли в индийском Манипуре. Информации о пострадавших не сообщалось.

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