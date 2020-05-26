Тула, , 02:26 — REGNUM При опрокидывании легкового автомобиля на шоссе в Тульской области погибли три человека. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Тульской области.

Трагедия произошла 25 мая, около 22:00, на 38-м километре автодороги Щёкино — Одоев — Арсеньево. По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля Vortex не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся на проезжей части.

В результате ДТП погибли находившиеся в автомобиле двое мужчин и одна женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Это уже второе ДТП в регионе со смертельным исходом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Щёкинском районе Тульской области на 229-ом километре автодороги М-2 «Крым».

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