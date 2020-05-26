Нью-Дели, , 00:22 — REGNUM Сразу два землетрясения зафиксировали сейсмологи в индийском Манипуре вечером 25 мая, сообщает India Today.

Сообщается, что два сейсмособытия произошло с разницей в 13 минут. Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,5 располагался в 13 километрах к юго-западу от города Мойранг. Эпицентр второго сейсмособытия магнитудой 2,6 находился в 20 километрах к юго-юго-западу от того же города.

Отмечается, что подземные толчки ощутили жители Гувахати, Ассами, Мегхалайи, Нагаленда, Манипура, Мизорама. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая землетрясение магнитудой 3,6 произошло в столице Китая Пекине. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Мэньтоугоу на глубине 18 километров. Данных о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано в столице Китая