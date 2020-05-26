Воронеж, , 00:02 — REGNUM Два человека погибли, ещё трое получили травмы в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Воронежской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла 22:30 на съезде с федеральной автотрассы М-4 «Дон» у посёлка Ямное в Рамонском районе. По предварительным данным, произошлоо лобовое столкновение легковых автомобилей «Волга» и Volkswagen Touareg.

На месте происшествия погибли 53-летний водитель отечественного автомобиля и его 46-летняя пассажирка. Пострадали три человека, находившихся в Volkswagen Touareg. Женщина-водитель 23-х лет два её пассажира — 17-летний молодой человек и 19-летняя девушка были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Тульской области.

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