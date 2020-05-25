Тула, , 23:52 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Тульской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУБДД по региону.

Авария произошла вечером 25 мая в Щёкинском районе Тульской области на 229-ом километре автодороги М-2 «Крым». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Opel Vectra» не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Scania» с полуприцепом. От удара легковой автомобиль откинуло на столб.

В результате ДТП погибли на месте 42-летний водитель легкового автомобиля и его пассажир 29 лет. Второй пассажир получил лёгкие травмы, водитель грузовика не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП, ставшего причиной гибели двоих человек, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на выезде из Тулы.

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