Москва, , 23:01 — REGNUM Возгорание трансформатора произошло на электрической подстанции на юге Москвы. Об этом 25 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы вечером 25 мая, загорелось здание на территории ТЭЦ-26 на Востряковском проезде. Площадь пожара составила около 50 кв. метров.

По предварительной информации, тушение пожара осложнялось тем, что здание находилось под напряжением. Угроза перехода пламени на другие постройки отсутствовала.

На настоящий момент пожар на территории ТЭЦ-26 ликвидирован полностью, пострадавших в результате происшествия нет. Все потребители получают электроэнергию в полном объёме. Предварительной версией возникновения пожара могло стать короткое замыкание.

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