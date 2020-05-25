Львов, Украина, 25 мая 2020, 22:51 — REGNUM С начала мая 2020 года на нефтепроводе «Дружба» обнаружили и ликвидировали три незаконные врезки, сообщила 25 мая пресс-служба компании «Укртранснафта».
Отвод от врезки обнаружили на расстоянии 1,7 км во дворе заброшенного здания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессу впервые прибыл танкер с «легкой» техасской нефтью марки WTI.
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