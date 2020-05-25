Львов, Украина, , 22:51 — REGNUM С начала мая 2020 года на нефтепроводе «Дружба» обнаружили и ликвидировали три незаконные врезки, сообщила 25 мая пресс-служба компании «Укртранснафта».

"Во время земляных работ работники АО «Укртранснафта» обнаружили очередное несанкционированное подключение к нефтепроводу «Броды — Госграница» (МН «Дружба») во Львовской области. Это уже третья с начала мая незаконная врезка в магистральный нефтепровод», — сказано в сообщении.

Отвод от врезки обнаружили на расстоянии 1,7 км во дворе заброшенного здания.

«Аварийно-восстановительная бригада оперативно ликвидировала злонамеренное повреждение нефтепровода», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессу впервые прибыл танкер с «легкой» техасской нефтью марки WTI.

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