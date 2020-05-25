Таганрог, Ростовская область, , 22:48 — REGNUM Мальчик-подросток 13-ти лет разыскивается в городе Таганроге. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Школьник ушёл из дома 23 мая и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Пропавший подросток худощавого телосложения, у него овальное лицо и голубые глаза. В день исчезновения на школьнике были плащевая куртка чёрного цвета с красными плечами и рукавами, с белой полоской на груди, синие джинсы и чёрные кеды с белой полоской и белой подошвой.

Сотрудники правоохранительных органов обратились с просьбой ко всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции, либо по телефону 02.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух сёстрах девяти и десяти лет, которые были найдены сотрудниками полиции после их исчезновения с детской площадки в Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские полицейские нашли пропавших сестёр