Донецк, 25 мая 2020, 22:49 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями посёлка Александровка повреждения получили шесть домов, сообщили 25 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.
По неподтверждённым данным, была уничтожена бронемашина, которая вела огонь по посёлку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов предложил взять ЛНР и ДНР под временный протекторат России.
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