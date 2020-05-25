Донецк, , 22:49 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями посёлка Александровка повреждения получили шесть домов, сообщили 25 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Каратели из 28-й бригады… открыли прицельный огонь из вооружения БМП и автоматических гранатомётов по жилым домам в населённом пункте Александровка. В результате обстрела получили повреждения шесть жилых домостроений…» — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.

«Наши подразделения ответным адекватным огнём подавили огневые точки противника, а также уничтожили взводный опорный пункт, с которого вёлся обстрел», — добавили в пресс-службе.

По неподтверждённым данным, была уничтожена бронемашина, которая вела огонь по посёлку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов предложил взять ЛНР и ДНР под временный протекторат России.

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