Ижевск, , 21:32 — REGNUM Девушка-подросток 16 лет была приговорена судом к двум годам воспитательной колонии за избиение своей ровесницы в Ижевске. Об этом 25 мая сообщил во время приема граждан в онлайн-режиме руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртии Рустам Тугушев.

Проверка по факту избиения девочки-подростка в Устиновском районе города Ижевска следователи начали после размещения в социальных сетях видеозаписи со сценами насилия в отношении несовершеннолетней девочки. По указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту избиения по статье о побоях.

В рамках расследования уголовного дела была арестована 16-летняя жительница Ижевска, принимавшая непосредственное участие в драке. Также были задержаны трое подростков возрастом от 10 до 14 лет, которые также принимали участие в избиении. Против них уголовное дело не возбуждалось, а в отношении 16-летней девушки-подростка были возбуждены уголовные дела по статьям о побоях, хулиганстве, вымогательстве и грабеже.

Поясняется, что в ходе следствия было установлено, что девушка была причастна к нескольким преступлениям, совершённым ею ранее. В частности, была установлена причастность к совершению вымогательства и грабежа несовершеннолетних. В настоящее время 16-летней жительнице Ижевска было согласно приговору суда назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в воспитательной колонии.

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