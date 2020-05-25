Киев, 25 мая 2020, 21:46 — REGNUM Полицейские пытаются скрыть связь между убийством семерых участников карательной операции в Донбассе и задержанием местного полицейского, сообщил 25 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.
По словам сына подозреваемого Анатолия Захаренко Алексея, его отец знал лично только двух боевиков, приехавших к нему на пруд.
Речь идёт о задержании сотрудника полиции Руслана Мшанецкого, которого подозревают в вымогательстве взятки у Захаренко.
В то же время сын задержанного утверждает, что боевики приехали на пруд примерно через три часа после задержания полицейского.
По словам журналистов, подозреваемый Захаренко участвовал в следственном эксперименте на месте преступления, ему также была назначена психиатрическая экспертиза.
Напомним, ранее в Житомирской области в результате перестрелки погибли семь боевиков Национальной гвардии Украины. Их мог уничтожить профессиональный охотник Анатолий Захаренко после того, как боевики пригрозили его изнасиловать за то, что он «сдал» правоохранителям полицейского, подозреваемого в вымогательстве.
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