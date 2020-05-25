Киев, , 21:46 — REGNUM Полицейские пытаются скрыть связь между убийством семерых участников карательной операции в Донбассе и задержанием местного полицейского, сообщил 25 мая журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.

По словам сына подозреваемого Анатолия Захаренко Алексея, его отец знал лично только двух боевиков, приехавших к нему на пруд.

«Эти двое постоянно приезжали с разными людьми. По словам отца, они начали ему говорить: «Зачем ты подставил нашего человека? Мы тебя за это опустим» — рассказал он.

Речь идёт о задержании сотрудника полиции Руслана Мшанецкого, которого подозревают в вымогательстве взятки у Захаренко.

«Полиция же опровергает связь задержания Мшанецкого с массовым расстрелом, апеллируя к тому, что компания к Захаренко на озеро приехала на день раньше задержания», — сказано в сообщении.

В то же время сын задержанного утверждает, что боевики приехали на пруд примерно через три часа после задержания полицейского.

По словам журналистов, подозреваемый Захаренко участвовал в следственном эксперименте на месте преступления, ему также была назначена психиатрическая экспертиза.

Напомним, ранее в Житомирской области в результате перестрелки погибли семь боевиков Национальной гвардии Украины. Их мог уничтожить профессиональный охотник Анатолий Захаренко после того, как боевики пригрозили его изнасиловать за то, что он «сдал» правоохранителям полицейского, подозреваемого в вымогательстве.

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