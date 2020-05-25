Екатеринбург, , 20:47 — REGNUM В Свердловской области три человека погибли в результате ураганного ветра, который обрушился на регион 25 мая. Информацию журналистам подтвердили в силовых структурах Среднего Урала.

В Октябрьском районе Екатеринбурга крановщик был травмирован и затем доставлен в больницу. Спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, сообщает областное управление СКР.

В Арамиле с двухэтажного дома сорвало крышу, обломок которой упал на находившегося во дворе мужчину. Гражданин скончался. По данному факту идёт проверка. А глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал журналистам о трагедии на улице Самолётной в Екатеринбурге. Там мужчину придавило железной дверью.

Как сообщало ИА REGNUM, стихия затронула порядка 20 муниципалитетов. Ураган оставил более 100 тыс. человек без света, повалил деревья и сорвал крыши домов. Идёт устранение последствий непогоды.

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