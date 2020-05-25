Екатеринбург, , 20:23 — REGNUM В Свердловской области устранение последствий урагана находится на особом контроле. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы взяли под особый контроль работы по устранению последствий урагана, который сегодня обрушился на регион», — сказал глава региона.

Он отметил, что от удара стихии пострадали 20 муниципалитетов, в том числе и Екатеринбург. Без электричества остались более 100 тыс. человек. Аварийные бригады устраняют повреждение. Энергетикам поставлена задача обеспечить 100%-е подключение к утру.

Кроме того, где-то сорвало кровли. И повсеместно повредило деревья. Пострадавшие от урагана объекты жилфонда восстанавливают сотрудники муниципальных предприятий и управляющие компании. Также коммунальщики расчистят улицы от поваленных деревьев.

«Я прошу свердловчан быть предельно осторожными», — отметил Евгений Куйвашев. Как сообщало ИА REGNUM, стихия обрушилась на Урал 25 мая.

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