Екатеринбург, , 20:20 — REGNUM Около 300 человек и сотни единиц техники задействовали для преодоления последствий урагана в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главке МЧС по региону.

С последствиями стихии справляются спасататели, медики, энергетики, коммунальные службы и ГИБДД. Стихия прошлась по 19 муниципалитетам, обрушив более сотни деревьев, вызвав перебои с электричеством, повредив десятки кровель зданий, а также остановок и автомобилей.

«Спасатели оказывают помощь в расчистке дорог и тротуаров от поваленных деревьев, поврежденных конструкций кровель», — сообщают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 тысячам жителей Свердловской области восстановили подачу электроэнергии.

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