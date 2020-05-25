Екатеринбург, , 20:11 — REGNUM В Свердловской области ураганный ветер оставил без электричества более 100 тыс. человек. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, речь идёт о 20 территориях. Облкоммунэнерго, Свердловэнерго и другие сетевые организации занимаются устранением последствий стихии. Выведены более 100 единиц спецтехники и 87 аварийных бригад, которым, возможно, предстоит работать и ночь.

«Задача — обеспечить стопроцентное подключение потребителей к утру», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер обрушился на Урал 25 мая. Добавим, часть отключённых потребителей уже снова подключили к электричеству.

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