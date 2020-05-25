Челябинск, , 19:59 — REGNUM В Челябинской области ураганный ветер повалил деревья. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, ветки на деревьях оказались поломаны в Миассе. Также повалило контейнеры. А в Верхнем Уфалее ветер уронил берёзу. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм обрушился на Южный Урал 25 мая. 8200 человек остались без света. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение.

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