Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM В Свердловской области удалось восстановить электроснабжения около 11 тысяч человек, которые лишились электричества из-за порывистого ураганного ветра. Об этом сообщают в «Россети Урал».

Под удар урагана попали ряд энергообъектов, из-за чего порядка 16 тысяч человек остались без злектроснабжения. Большей части уже дали электричество

Пока ещё около у 5 тысяч жителей так и не восстановлена подача электроэнергии. «Продолжают работать 72 аварийно-восстановительные бригады в составе 265 человек, оснащённых 93 единицами спецтехники», — заявляют в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган прошёлся по всей территории Свердловской области. Местные власти ликвидируют последствия стихии.

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