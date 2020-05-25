Челябинск, , 19:37 — REGNUM В Челябинской области ураганный ветер привёл к отключению электричества в 27 населённых пунктах. Об этом сообщают представители филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Без света остались 8200 человек, в основном на территории Каслинского, Аргаяшского, Верхнеуфалейского и Сосновского районах, а также в Кыштымском и Коркинском городских округах.

Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение. В составе девяти бригад задействованы 34 человека и 11 единиц спецтехники. Для обеспечения социально значимых объектов электроэнергией задействованы дизель-генераторы.