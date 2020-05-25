Черноголовка, Московская область, , 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне задержан сотрудниками полиции в Черноголовке. Об этом 25 мая сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Личность подозреваемого в акте вандализма установили участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Ногинское». 37-летний местный житель был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

По факту вандализма проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Инцидент произошёл 23 мая в городском парке Черноголовки. Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, который дождался, пока прохожие отойдут от мемориала и накинулся на оставленные у обелиска цветы. Мужчина растоптал цветы и повредил венок, лежавший у постамента.

По факту осквернения мемориала проводят проверку региональная прокуратура и следственное управление Следственного комитета по Московской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении памятника герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву в столице Киргизии, городе Бишкеке.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Киргизии вандалы осквернили памятник герою Советского Союза