Уфа, 25 мая 2020, 19:01 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате пожара на предприятии по производству керамических изделий в Башкирии. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ЧП произошло на Шаранском керамическом комбинате во время проведения плановых ремонтных работ. По предварительной информации, произошло воспламенение вентиляционной трубы.
Площадь возгорания составила 15 кв. метров, в настоящее время пожар ликвидирован полностью. В результате пожара пострадали четыре человека, они были госпитализированы в больницу села Шаран.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре площадью 1250 кв. метров, который произошёл на лесопилке в Ленинградской области.
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