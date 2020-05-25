Перевоз, Нижегородская область, , 18:36 — REGNUM Здание котельной, пристроенное к жилому дому, обрушилось в Нижегородской области. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в городе Перевоз на Советском проспекте. Обрушилось здание котельной, пристроенное к жилому дому. Информация об этом была получена региональным ведомством днём 25 мая.

На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования. По предварительным данным, обрушение произошло в результате хлопка газовоздушной смеси, спровоцированного утечкой газа из баллона.

К ликвидации последствий обрушения привлекались восемь человек и три единицы техники. По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате хлопка газа нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате хлопка газа в жилом частном доме в Московской области.

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