Владикавказ, , 18:24 — REGNUM Житель Ингушетии, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих полицейских на посту в Северной Осетии, сообщает 25 мая главное управление МВД России по СКФО.

Сотрудники полиции доставлены в больницу.

«Сегодня ночью на федеральном контрольно-пропускном пункте «Чермен» в республике Северная Осетия-Алания водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину. В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России», — указано в сообщении.

В отношении 37-летнего водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ведётся следствие.

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