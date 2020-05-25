Киев, , 18:31 — REGNUM Руководство расформированным отделением полиции города Кагарлык Киевской области поручили областному управлению полиции, сообщила 25 мая пресс-служба МВД Украины.

Весь личный состав отделения выведен за штат и будет проходить переаттестацию.

Данные меры стали следствием скандала с участием двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.

По предварительным данным, в ночь с 23 на 24 мая пыткам подвергся мужчина, которого под угрозой изнасилования ставили на колени, били дубинками по голове, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. Также подозреваемые могли изнасиловать женщину, которую вызвали в отделение для дачи показаний.

В данный момент следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины оформляют документы о подозрении задержанным, а также намерены добиться содержания их под стражей без возможности выхода под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация Центр противодействия коррупции выяснила, что на Украине существует департамент «защиты интересов общества и государства», но любая информация о нём засекречена.

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