Тюмень, , 18:14 — REGNUM Администрация Тюмени 25 мая приняла решение досрочно расселить аварийный дом № 5 по ул. Игарская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что плановое расселение этого деревянного аварийного дома должно было состояться в 2022 году. Однако 22 мая жители «деревяшки» сигнализировали в Единый центр оперативного реагирования Тюмени об обрушении в доме печи.

Специалисты горадминистрации, выехавшие на вызов, провели осмотр дома и пришли к заключению о его опасности для жильцов.

Сегодня, 25 мая, началось расселение опасного дома. Жильцам предоставляются комнаты в гостинице «Колос».

Напомним, в конце апреля 2020 года администрации Тюмени пришлось расселить жильцов общежития на улице Жуковского. Пятиэтажный дом был признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации из-за вертикальных трещин в кирпичной кладке фасада дома. Жильцов общежития также на время поместили в гостиницу «Колос».

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени расселяют покрывшееся трещинами общежитие