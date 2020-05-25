Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM Следователи выяснят все обстоятельства гибели жителей Свердловской области из-за последствий сильного ураганного ветра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В результате порывистого ветра произошло обрушение конструкций в Екатеринбурге и в Арамиле. В каждом из муниципалитетов зафиксировали по одному случаю смерти от последствий урагана. Один из граждан (в Екатеринбурге) сидел в строительном кране, который рухнул. На второго погибшего упал фрагмент крыши.

«По данным фактам органами СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщают в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уже начали устранять последствия урагана.

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