Тюмень, , 17:59 — REGNUM В Тюмени за минувшие выходные, 23 и 24 мая, из окон выпали две девочки трёх и четырёх лет. Об этом сообщает портал «МегаТюмень» со ссылкой на начальника отдела детства регионального департамента здравоохранения Елену Дедюкину.

Оба ребёнка упали со вторых этажей по причине недосмотра родителей. Сейчас девочки находятся в реанимационном отделении областной клинической больницы №2.

Отмечается, что с наступлением тёплой погоды из окон в этом году в Тюмени выпали уже три ребенка.