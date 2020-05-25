Абуджа, , 17:53 — REGNUM Захваченные у берегов Бенина российские моряки освобождены в Нигерии, сообщает 25 мая Agence France-Presse.

По словам возглавляющего операцию по освобождению моряков адмирала Оладеле Даджи, спасены восемь захваченных моряков, среди которых есть и российские граждане.

Адмирал пояснил, что один из освобождённых из плена находится в состоянии истощения. Опрос спасённых пока не проводился.

Напомним, 19 апреля в Гвинейском заливе были захвачены в плен трое российских граждан с судна Tommi Ritscher. Всего пираты похитили с контейнеровоза восемь человек. Это произошло в порту города Котону (Бенин).

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