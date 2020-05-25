Магас, , 17:47 — REGNUM В Ингушетии несовершеннолетний, находившийся за рулем автомашины, совершил ДТП с двумя пострадавшими. Инцидент произошел 24 мая на улице Орджоникидзе в селе Яндаре. Управляя транспортным средством, 14-летний подросток наехал на опору линии электропередачи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили сам виновник аварии и его пассажир, которому также 14 лет. Они доставлены в больницу.

Родители обоих несовершеннолетних будут отвечать за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В отношении них составлены административные материалы.

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