Беэр-Шева, Израиль, , 12:11 — REGNUM Угонщик в израильском городе Беэр-Шева подловил момент, когда владелец джипа отошел от машины, быстро запрыгнул за руль и поехал. Спустя недолгое время на заднем сиденье машины обнаружился ротвейлер, сообщают «Вести» (Израиль).

Журналисты отмечают, что угонщик сперва испугался, но выяснилось, что ротвейлер хорошо воспитан и кусать не намерен, в силу чего злоумышленник успокоился и поехал дальше. Остановить его помогла электронная противоугонная система, благодаря которой полиция выследила угнанный джип.

По словам угонщика, он просто хотел быстрее добраться до Тель-Авива. Что он собирался делать с собакой по достижении точки назначения, осталось неизвестным.