Красногорск, 25 мая 2020, 17:37 — REGNUM Два человека пострадали при хлопке газа в жилом частном доме в Московской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о хлопке газа, произошедшем в частном доме в деревне Воскресенское, поступила в региональное ведомство в 14:40 мск. по прибытии на место происшествия было установлено, что хлопок газа произошёл в помещении бойлерной.
В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы в Ногинскую ЦРБ. Сотрудники МЧС установили, что серьёзных разрушений в доме нет, пострадали ворота гаража и стены.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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