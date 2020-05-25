Красногорск, , 17:37 — REGNUM Два человека пострадали при хлопке газа в жилом частном доме в Московской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о хлопке газа, произошедшем в частном доме в деревне Воскресенское, поступила в региональное ведомство в 14:40 мск. по прибытии на место происшествия было установлено, что хлопок газа произошёл в помещении бойлерной.

В результате ЧП пострадали два человека, они были госпитализированы в Ногинскую ЦРБ. Сотрудники МЧС установили, что серьёзных разрушений в доме нет, пострадали ворота гаража и стены.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, пострадавшей в результате взрыва бытового газа в Казани.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве бытового газа в Казани была ранена женщина