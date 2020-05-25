Пикалёво, Ленинградская область, , 17:37 — REGNUM В Ленинградской области пожарные потушили загоревшуюся лесопилку, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Об этом ИА REGNUM рассказали 25 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Пожар начался в понедельник около часа дня в промзоне города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области. После того, как на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в ангаре, на место незамедлительно выехали спасатели. На месте специалисты обнаружили огонь в помещении площадью 25 на 50 метров.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности 1БИС, на месте работали 32 человека личного состава и 12 единиц техники.

«В 13:56 пожар был локализован на площади 1250 кв. метров. Сведений о пострадавших нет. В настоящий момент продолжаются работы по проливке конструкций», — отметил собеседник агентства.

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