Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM В Екатеринбурге строители одного из жилых комплексов едва не погибли во время урагана. Об этом пишут СМИ.

Издание Накануне.Ru опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как люлька с рабочими болтается на высоте. По данным СМИ, это произошло на высоте седьмого этажа.

Официальных комментариев представителей застройщика пока нет. Как сообщало РЕ, по данным МЧС, от ураганного ветра 25 мая в Свердловской области пострадали два человека. Примерно 16 тыс. граждан остались без света.

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