Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM В Свердловской области ураганный ветер оставил без электричества примерно 16 тыс. человек. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Потребители запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала «Свердловэнерго». Сейчас повреждения на сетях устраняют аварийно-восстановительные бригады. В ликвидации последствий стихии задействованы 47 бригад, в которых работают 175 человек, а также 65 единиц спецтехники. В ближайшее время энергетики намерены вернуть основной части потребителей электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая на Средний Урал обрушился ураганный ветер. Пострадали два человека.

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