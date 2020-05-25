Пенза, , 16:58 — REGNUM Приговором Сосновоборского районного суда в Пензе назначено наказание в виде 3-х лет и 3-х месяцев лишения свободы в колонии общего режима бывшему министру здравоохранения Пензенской области по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

ИА REGNUM напоминает, в мае 2019 года чиновника задержали по подозрению в изнасиловании. По версии следствия, 30 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, применяя насилие в отношении ранее знакомой женщины 1992 года рождения, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера. Мужчина 1960 года рождения задержан.

С 2005 года по апрель 2019 года пензенский минздрав возглавлял Владимир Стрючков.

Стрючков был назначен на пост главы минздрава 2 сентября 2005 года постановлением губернатора Василия Бочкарева. Перед этим он несколько лет работал главным врачом ЦРБ Каменского района Пензенской области. В 1999 году Владимир Стрючков в течение 8 месяцев уже возглавлял это же министерство в правительстве, сформированном Василием Бочкаревым, впервые избранным в 1998 году губернатором Пензенской области.

29 апреля 2019 года Стрючков ушел в отставку по собственному желанию.

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