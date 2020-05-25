Ижевск, , 16:29 — REGNUM ОАО «Удмуртнефть» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства. рекультивация после разлива нефтесодержащей жидкости на Лозолюкско-Зуринском нефтяном месторождении должна была быть проведена в семимесячный срок. Однако компания не обеспечила разработку проекта проведения работ и их выполнение в установленный срок.

ОАО назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, виновное должностное лицо также привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 25 тыс. рублей. Генеральному директору Удмуртнефть внесено представление с требованием устранить выявленное нарушение закона.

ИА REGNUM напоминает, Удмуртнефть входит в структуру компании Роснефть. В настоящее время компания добывает около 60% нефти в Удмуртии.

Лозолюкско-Зуринское месторождение находится на территории Игринского района республики. Введено в разработку в 1989 году.