Бишкек, , 16:15 — REGNUM В столице Киргизии вандалы выломали несколько букв из постамента памятника герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву, недавно установленному в одноименном парке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете отмечают, что на постаменте планировали выбить каменные буквы, а пока были изготовлены временные, которые и повредили неизвестные хулиганы.

Также в мэрии пожаловались на то, что с момента открытия нового парка его посетители украли сиденье с детских качелей и новые урны для мусора.

Отметим, что яяд местных активистов считают, что причиной повреждения монумента является низкое качество его изготовления, а не действия неизвестных вандалов. Аргументируя свою позицию, жиели Бишкека указывают на еще на ряд признаков низкого качества строительных работ — например на асфальт в парке, потрескавшийся спустя непродолжительное время после укладки.

Для предотвращения краж и актов вандализма в будущем, столичная мэрия устанавливает в парке камеры видеонаблюдения, которые планируют подключить в течение ближайшей недели.

Справка ИА REGNUM: Чолпонбай Тулебердиев — стрелок 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 6-й армии Воронежского фронта. Погиб 6 августа 1942 года в бою в районе села Селявное-Второе в Воронежской области, закрыв пулеметную амбразуру своим телом, предоставив возможность товарищам уничтожить пулеметный расчета и захватить стратегический плацдарм.