Стокгольм, , 06:42 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 31 человека. Такие данные 25 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 20 мая сообщили шведские газеты Fria Tider и Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 4 029 человек. Их число увеличилось на 31 человека за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 33 843 человека. За сутки было выявлено 384 новых случая заражения.

По состоянию на 25 мая 1 957 человек с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.