Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл пожар на производственной площадке по улице Бисертской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Об огне стало известно в 15:26 по местному времени. По предварительной информации спасателей, загорелась отдельное здание, в котором располагалась неэксплуатируемая градирня.

«Площадь пожара составила 50 кв. м», — сообщили в МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать в 16:32. Сейчас спасатели ведут проливку и разборку сгоревших конструкций. В тушении пожара участвовали 47 человек и 14 единиц пожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожарным удалось ликвидировать пожар в Асбесте. Там загорелись гаражи.

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