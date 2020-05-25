Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM Директор департамента имущественно-земельных отношений Азова (Ростовская область) предстанет перед судом за махинации с землёй. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 25 мая.

Как следует из материалов уголовного дела, чиновник незаконно предоставил в собственность физическим лицам находящиеся в госсобственности земельные участки, площадь которых составила 15 га. Общая сумма причинённого ущерба превысила 48 млн рублей. На указанные участки и имущество главы ДИЗО наложен арест.

Расследованием уголовного дела в отношении азовского чиновника по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» занимались специалисты отдела особо важных дел. Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области по той же статье УК РФ был задержан глава администрации Азова. Чиновника подозревают в подписании документа о передаче в собственность физическому лицу участка площадью 17 га.

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