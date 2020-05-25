Волгоград, , 15:37 — REGNUM В покушении на получение взятки подозревается заместитель прокурора Волгограда. Он задержан, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Высокопоставленного сотрудника прокуратуры задержали 25 мая в результате совместной работы следователей регионального управления СК, УФСБ России и службы собственной безопасности прокуратуры Волгоградской области. Заместителю прокурора инкриминируют покушение на получение взятки в значительном размере.

Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.