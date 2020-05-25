Киев, , 15:17 — REGNUM Захваченные пиратами в Гвинейском заливе семеро украинских моряков вернулись на родину, сообщил 25 мая замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Только что на родину вернулись освобожденные из пиратского плена 7 граждан Украины, которые входили в состав экипажа судна MSC TALIA F», — написал он в своем Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз MSC Talia F был захвачен пиратами в Гвинейском заливе в конце марта 2020 года. Судно под флагом Мадейры шло к столице Габона Либревилю. Всего на его борту находились 17 членов экипажа. Пираты взяли в плен семерых, все они — граждане Украины.

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