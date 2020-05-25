Среднеуральск, Свердловская область, , 15:19 — REGNUM Прокуратура Верхней Пышмы (Свердловская область) проверит информацию об отсутствии газоснабжения в посёлке «Золотая горка» (Среднеуральск). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл 19 мая 2020 года. По словам местных жителей, застройщик пробил газопровод во время установки столба. Аварию устранили 21 мая 2020 года, но позже гражданам заявили о новых проблемах с газоснабжением. Газа не дают до сих пор, вместе с этим у жителей нет горячего водоснабжения.

«У всех газовые котлы, которые сейчас тоже не работают», — сообщили жильцы.

В прокуратуре подтвердили, что получили запрос от граждан. Проверка уже начата, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале передали в суд уголовное дело на предпринимателя, не заплатившего за энергоресурсы.

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