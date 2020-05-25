Ульяновск, , 14:57 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников городской больницы № 2 — главного бухгалтера, её заместителя и главного экономиста, их обвинили в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствие полагает, что с мая 2018 года по декабрь 2019 года фигуранты уголовного дела вносили ложные сведения в бухгалтерскую документацию об оплате отпуска и начислении заработной платы, переводя их впоследствии на свои расчётные счета. Ущерб, причинённый больнице, оценён следствием в сумму более 2,1 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска выслушал приговор бывший командир народной дружины администрации, которого обвинили в хищении бюджетных средств, ущерб оценивался в 1 млн рублей.

Подробнее: В Ульяновске экс-командир дружинников осуждён за мошенничество