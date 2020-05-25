Вильнюс, , 14:52 — REGNUM За 10 недель карантина в Литве зафиксировано почти в два раза меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

По данным литовского департамента противопожарной безопасности и спасения, с 16 марта по 20 мая в стране зафиксировано 2679 пожаров. В прошлом году за это же время — 4530 пожаров. Таким образом, снижение составило 41%.

При этом за время карантина в Литве в огне погибло 20 жителей. В прошлом году за этот же период — 17 человек.

Больше всего пожаров в этом году зафиксировано на открытой местности. Из-за пала травы сгорело 880 гектаров.