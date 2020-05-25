Самара, , 14:57 — REGNUM Водителю скорой помощи выплатили стимулирующую выплату после обращения в прокуратуру Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, 21 мая водитель скоро помощи г. Самары, который принимал участие в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией, обратился к и. о прокурора области Игорю Харитонову.

Мужчина рассказал, что ему не выплатили положенную стимулирующую выплату.

Игорь Харитонов поручил выяснить все обстоятельства произошедшего. После этого, водителю скорой помощи была начислена и выплачена положенная выплата в размере 25 тысяч рублей.

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